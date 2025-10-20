Трибунал Международной федерации бобслея признал незаконным отстранение спортсменов из России

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет на участие в соревнованиях российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Фактически это означает, что международная федерация теперь обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года», – написал глава Минспорта в своем телеграм-канале.

Власти продолжают работу по защите прав российских атлетов. Дегтярев надеется, что решение IBSF станет прецедентом для остальных спортивных организаций, которые отказывают россиянам в допуске к международным соревнованиям.

Тем временем, Россия опротестовала и аналогичное запретительное решение Международной федерации санного спорта. Кроме того, завтра совет Международной федерации лыжного спорта должен рассмотреть вопрос о допуске спортсменов из РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube