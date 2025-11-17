Валерий Карпин ушел с поста главного тренера московского «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил о решении покинуть московское «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе с национальной командой.

«Это взвешенное и продуманное решение», – пояснил Карпин в обращении, которое публикует пресс-служба команды.

«Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», – уточнил он.

Московское «Динамо» занимает 10 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

