Российским дзюдоистам вернули право выступать с флагом и гимном страны

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом страны. Об этом сообщила пресс-служба IJF.

«Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой», – говорится в сообщении.

Российские дзюдоитсы смогут выступать под флагом РФ, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября.

В IJF заявили, что федерация «преодолела период значительного геополитического давления». «Исторически сложилось так, что Россия была ведущей страной в мире дзюдо, и ожидается, что их полное возвращение обогатит конкуренцию на всех уровнях», – подчеркнули в федерации.

IJF также отметила, что дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир. Согласно заявлению организацию, эти ценности стали основой для отмены ограничений для российских спортсменов.

Москва, Наталья Петрова

