В FIDE предложили допустить российских шахматистов к командным соревнованиям

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) вынес на рассмотрение генассамблеи организации предложение о допуске российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе.

Кроме того, Совет FIDE предложил вернуть российскую и белорусскую национальную символику на юниорские соревнования и на турниры для лиц с ограниченными возможностями.

Заседание генеральной ассамблеи шахматной федерации, на котором будут обсуждаться эти вопросы, состоится 14 декабря, передает ТАСС.

Российские шахматисты были исключены из командных турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине. В 2025 году FIDE разрешила юношеским и паралимпийским командам выступать в нейтральном статусе.

Москва, Наталья Петрова

