Тяжелоатлетам до 23 лет разрешили выступать с флагом и гимном России

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов в возрасте до 23 лет к международным соревнованиям. Об этом заявил глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет», – цитирует министра РИА «Новости».
Дегтярев отметил, что соответствующая информация поступила накануне, а официальное объявление планируется сделать в ближайшее время.
Спортсмены старшей возрастной категории по-прежнему смогут участвовать в турнирах только в нейтральном статусе, без государственной символики.
Москва, Зоя Осколкова
