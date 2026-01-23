Тяжелоатлетам до 23 лет разрешили выступать с флагом и гимном России

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских спортсменов в возрасте до 23 лет к международным соревнованиям. Об этом заявил глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет», – цитирует министра РИА «Новости».

Дегтярев отметил, что соответствующая информация поступила накануне, а официальное объявление планируется сделать в ближайшее время.

Спортсмены старшей возрастной категории по-прежнему смогут участвовать в турнирах только в нейтральном статусе, без государственной символики.

Москва, Зоя Осколкова

