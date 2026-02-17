Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпийские игры 2026 года

Шесть спортсменов из России получили двусторонние приглашения для участия в зимних Паралимпийских играх 2026 года. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Участие в соревнованиях примут Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян, Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Они выступят в горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде.

По словам Рожкова, основное распределение квот завершилось еще в мае 2025 года. ПКР неоднократно обращался с просьбой о выделении дополнительных мест для россиян, которые из-за дискриминационного отстранения не смогли полноценно участвовать в квалификации, но эти просьбы не были удовлетворены.

«Что касается других видов спорта – в биатлоне мы пока еще не допущены до участия в международных соревнованиях и не могли рассчитывать на двусторонние приглашения. В следж‑хоккее и керлинге на колясках таких приглашений нет, мы не были допущены до квалификации», – сказал глава ПКР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube