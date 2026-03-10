российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 марта 2026, 19:15 мск

Второе золото России: лыжница Багиян стала победительницей Паралимпиады

Фото из официального тг-канала Паралимпийского комитета России

Россияне Анастасия Багиян в паре с ведущим Сергеем Синякиным стали победителями зимних Паралимпийских игр в спринтерской лыжной гонке среди спортсменов с нарушением зрения.

Эта награда высшего достоинства стала второй для сборной России на зимних Играх в Италии. Накануне чемпионом Паралимпиады стала горнолыжница Варвара Ворончихина в супергиганте. Кроме того, в активе россиян есть две бронзовые медали.

Примечательно, что россияне на Паралимпиаде в Италии выступают под национальной символикой РФ, а на церемониях награждения победителей звучит гимн России.

Милан, Анастасия Смирнова

