Сборная России завоевала пятое золото на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала для России пятую золотую медаль на зимних Паралимпийских играх в Италии. Она стала лучшей в слаломе среди женщин, выступая стоя.

На счету спортсменки также золото Паралимпиады-2026 в супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске.

Сейчас в копилке российской сборной уже девять медалей: пять золотых, одна серебряная и три бронзовых.

На Игры в Италию допустили только шестерых российских паралимпийцев, которые выступают под флагом и гимном РФ.

Милан, Наталья Петрова

