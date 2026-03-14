Сборная России завоевала пятое золото на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала для России пятую золотую медаль на зимних Паралимпийских играх в Италии. Она стала лучшей в слаломе среди женщин, выступая стоя.
На счету спортсменки также золото Паралимпиады-2026 в супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске.
Сейчас в копилке российской сборной уже девять медалей: пять золотых, одна серебряная и три бронзовых.
На Игры в Италию допустили только шестерых российских паралимпийцев, которые выступают под флагом и гимном РФ.
