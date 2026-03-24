С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли все санкции

С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли все ограничения, введенные в связи с допингом. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Российские легкоатлеты с 2022 года не выступали на турнирах под эгидой Международной федерации легкой атлетики даже в нейтральном статусе.
«ВФЛА прошла трехлетний ''карантин'' в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры», – сообщил Дегтярев.
По его словам, специальная комиссия с участием независимых экспертов на протяжении всего периода отмечала прогресс. Итоговой оценкой стало «полное соответствие и превышение заданных стандартов».
