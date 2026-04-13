Российских пловцов допустили к соревнованиям с флагом и гимном

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям по водным видам спорта под эгидой федерации с национальной символикой. Об этом сообщается на сайте организации.

Речь идет о всех дисциплинах World Aquatics – плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, водном поло, синхронном плавании, передает «Интерфакс».

Спортсмены смогут выступить на состязаниях с флагом и гимном своих стран.

Российские и белорусские пловцы были отстранены от международных соревнований в 2022 году, позже им разрешили участвовать в стартах в нейтральном статусе.

Министр спорта России Михаил Дегтярев приветствовал решение World Aquatics. «Права российских спортсменов обсуждали на встрече с главой WA Хусейном Аль-Мусалламом в январе, на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе», – написал он в Max.

Глава Минспорта подчеркнул, что «международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей».

Москва, Наталья Петрова

