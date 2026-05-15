С флагом и гимном: российских борцов допустили до международных соревнований

Фото: канал министра спорта РФ Михаила Дегтярева в мессенджере «Макс»

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования с национальным флагом и гимном во всех возрастных категориях. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев в «Максе».

UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет.

До этого российских атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай, бокса, ММА, а также World aquatics, напомнил министр. Кроме того, российские юниоры могут без ограничений выступать на стартах федераций тяжелой атлетики, фехтования, керлинга, волейбола, триатлона, пятиборья и других.

«В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций», – подытожил Дегтярев.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Москва, Центр России, Россия, Спорт,