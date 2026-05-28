Отменено решение о недопуске сборных России по хоккею к международным турнирам

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026/27. Об этом сообщил глава Минспорта РФ, руководитель ОКР Михаил Дегтярев.

В решении указано, что представленные федерацией аргументы и отчеты по оценке рисков «не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности», уточнил министр.

«Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России», – написал Дегтярев в своем Max-канале.

Глава Минспорта напомнил, что на последней конференции Федерации хоккея России была достигнута договоренность начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. Согласно регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Юридическая работа в этом направлении продолжается.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что аннулирование решения совета Международной федерации хоккея на льду не означает моментального возвращения российских сборных в турниры IIHF.

«Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента ИИХФ. ФХР продолжит совместную с Минспорта России и Олимпийским комитетом России работу по возвращению наших сборных на международные соревнования», – говорится в заявлении.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах под эгидой IIHF с 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

