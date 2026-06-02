Российских фехтовальщиков допустили к турнирам с флагом и гимном

Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения со взрослых российских спортсменов. Теперь фехтовальщики из РФ смогут участвовать в индивидуальных и командных международных соревнованиях под эгидой FIE с национальной символикой и гимном. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение было принято на заседании исполкома федерации в пятницу. Первым стартом для российских спортсменов с национальной атрибутикой станет чемпионат мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

Напомним, в декабре 2025 года FIE допустила без ограничений на свои турниры российских юниоров.

Российские фехтовальщики были отстранены от участия в международных турнирах в 2022 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube