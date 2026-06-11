FIDE приостановила членство Федерации шахмат России из-за новых регионов

Международная шахматная федерация (FIDE) приостановила членство России. Об этом сообщается на сайте организации.

Совет признал невыполненными требования Спортивного арбитражного суда (CAS) к Федерации шахмат России. «В соответствии со статьей 26.10 устава FIDE, совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские шахматисты смогут продолжить выступать на турнирах под нейтральным статусом.

В марте CAS потребовал от Федерации шахмат России в течение 90 дней прекратить любую деятельность в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. В противном случае федерации грозит трехлетняя дисквалификация.

Москва, Зоя Осколкова

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