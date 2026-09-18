С флагом и гимном: Международная федерация хоккея на траве сняла санкции с россиян

Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российских спортсменов и команды к международным соревнованиям под своей эгидой без ограничений. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

«Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований FIH в России», – написал он в своем канале в «Максе».

По словам министра, Международная федерация хоккея на траве стала 21-й по счету, снявшей все ограничения с российских спортсменов.

FIH отстранила россиян от международных соревнований в 2022 году. Спустя четыре года федерация сделала первый шаг к возвращению российских команд, отменив ограничения на участие юниоров в международных соревнованиях. Решение было принято после рекомендаций МОК снять санкции с российских атлетов.

Хоккей на траве входит в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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