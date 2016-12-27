Роботов научили распознавать радиацию / Умные дроиды поступили на «службу» в МЧС

Публикации за 27.12.16

Робототехнические комплексы нового поколения поступили в распоряжение спасателей МЧС. Электронные помощники способны заменить людей в опасных для человеческого организма условиях, например, на ликвидации последствий аварий на АЭС и заводах химического производства.

Новый робот представляет собой шестиколесный вездеход массой около 250 кг. Изделие оснащено двумя камерами и манипулятором, который способен поднимать грузы весом до 10 кг. Дроид может действовать как самостоятельно, так и под управлением оператора, пишут «Известия». На случай, если разрядятся аккумуляторы робота, у него есть кабельная катушка, позволяющая управлять им удаленно.

Главная особенность электронного помощника спасателей в том, что он оснащен уникальным прибором – телегаммавизором. Датчики, установленные на дроиде, распознают местонахождение источников излучения и определяют их силу. В результате оператор видит на экране источники радиации как цветовые пятна, расположенные на карте местности.

Пульт управления роботом похож на большой ноутбук с двумя экранами, на которые выводится изображение с двух камер. Примечательно, что дроидом можно управлять как игрушкой на радиоуправлении, для этого есть два джойстика. Сигнал передается к роботу через Wi-Fi или по гибкому кабелю. По данным разработчиков, упрощенный вариант робота поставлялся в войска радиационной, химической и биологической защиты, а также принимал участие в учениях.

Ожидается, что новые умные вездеходы значительно облегчат работу спасателей в опасных для людей условиях. Речь идет о ликвидации последствий аварий на атомных станциях. Предполагается, что российский робототехнический комплекс превосходит зарубежные аналоги. К слову, японские роботы во время катастрофы на АЭС «Фукусима-1» были не способны вести разведку в условиях сильного ионизирующего излучения, что вынудило в конечном итоге отправить на ликвидацию людей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.12.16

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