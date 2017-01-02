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Технологии

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Публикации за 02.01.17

WhatsApp станет недоступным для миллионов пользователей

WhatsApp станет недоступным для миллионов пользователей

Мессенджер WhatsApp в наступившем году перестанет работать на миллионах мобильных устройств. Разработчики приняли решение отключить поддержку приложения на устаревших моделях, сообщает британское издание Daily Express.

Данная мера коснется iPhone 3GS, устройств Windows Phone 7 и телефонов, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2. Разработчики пояснили, что устаревшие гаджеты не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в мессенджере.

Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продлится до 30 июня 2017 года, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что WhatsApp пользуются более миллиарда человек по всему миру.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.12.16

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