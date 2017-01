СМИ: ФСБ взломала Telegram / Создатель мессенджера Павел Дуров отнесся к сообщению со скепсисом

Публикации за 11.01.17

Сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) удалось взломать мессенджер Telegram. Такие данные содержатся в докладе, авторство которого спецслужбы США приписывают неназванному сотруднику разведки Великобритании. Документ опубликовал ресурс BuzzFeed.

В докладе отмечается, что теперь использование Telegram не является безопасным с точки зрения конфиденциальности. По его словам, ФСБ заинтересовано во взломе мессенджера, так как им пользуется целый ряд российских оппозиционных политиков, в частности, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.

В разговоре с журналом «Секрет» основатель мессенджера Павел Дуров выразил недоверие к подлинности документа, отметив, что речь, скорее всего, идет о взломе аккаунтов российских оппозиционеров с помощью оператора сотовой связи. «Присоединяюсь к Трампу и Викиликс. Если доклад имел место (что вряд ли – Buzzfeed не является источником достоверной информации), формулировка «His/her understanding was that the FSB ... had cracked this communication software», скорее всего, подразумевает перехват авторизационных SMS Козловского и Албурова в апреле 2016 года», – пояснил Дуров.

Сам BuzzFeed подчеркивает, что личность сотрудника Британской разведки не установлена, а доклад содержит ряд ошибок и неточностей: как в написании российских компаний (Alpha вместо Alfa), так и описании мест – например, Барвиха в документе указана как заповедник, где могут строить дома только госслужащие. Напомним, весной 2016 года оппозиционеры Георгий Албуров и Олег Козловский пожаловались на взлом своих аккаунтов в мессенджере. Тогда они предположили, что спецслужбам удалось получить доступ к их переписке при помощи оператора МТС.

Отметим, что специалисты не рассматривают BuzzFeed как источник достоверной информации. Ранее WikiLeaks в своем Twitter раскритиковало опубликованный документ. «35-страничный документ в формате PDF, опубликованный BuzzFeed в отношении Трампа, не является отчетом разведслужб. Стиль, факты и даты не вызывают никакого доверия», – написал портал. Помимо информации о взломе мессенджера, в документе содержатся данные о наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. «Фейковые новости – тотальная политическая охота на ведьм», – написал Трамп в ответ на заявление, сделанное в докладе.

Москва, Иван Гридин

