В Samsung рассказали о причине возгорания аккумуляторов Galaxy Note 7

Публикации за 23.01.17

Компания Samsung опубликовала отчет, посвященный проблеме возгорания аккумуляторов у смартфонов Galaxy Note 7. В его основу легло тщательное расследование. По данным компании, это происходило из-за недочетов в проектировании и технологическом процессе сборки.

Отмечается, что тестированию подверглись двести тысячи устройств и 30 тысяч аккумуляторов. Изучались как аппаратная, так и программная составляющие гаджетов, а также процессы сборки и доставки.

В южно-корейской компании заявили, что теперь применяют больше процедур, чтобы улучшить качество смартфонов. Теперь на производстве применяется многоуровневый протокол безопасности, разработана программа проверки аккумуляторов, состоящая из восьми пунктов. Сформирована рабочая группа по вопросам элементов питания. В нее помимо исследователей и ученых вошел сторонний консультант.

По словам руководителя мобильного подразделения Samsung Донджина Коха, штаб-квартира компании берет на себя ответственность за проблемы с гаджетом и примет меры, чтобы ситуация не повторилась.

Сеул, Иван Гридин

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