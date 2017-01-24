Абоненты мессенджеров в России потеряют анонимность / А операторам сотовой связи упростят торговлю сим-картами

Публикации за 24.01.17

Российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Описание сервисов такого рода вошло в поправки к закону «О связи», разработанные Роскомнадзором и МВД при участии сотовых операторов. Законопрект также предполагает упростить привлечение новых абонентов, разрешив операторам продавать сим-карты через интернет.

Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказался обновленный законопроект. Согласно документу, информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями – это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи. Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в законопроекте.

По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, ведомство не причастно к разработке поправок для данного законопроекта. По данным источника издания, законопроект инициировало МВД, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт». В МВД на запрос газеты не ответили.

Ранее участники интернет-отрасли и рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ раскритиковали документ о регистрации абонентов мессенджеров, заявив, что он нарушает конституционные права граждан, ограничивая приватность в общении между пользователями. В МКС не комментируют ситуацию.

Согласно предлагаемым поправкам, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами «с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме». Кроме того, операторы получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, с помощью подключения к системам госорганов.

Кроме того, поправки вводят штрафы за распространения сим-карт без полномочий от оператора – 2-5 тыс. рублей для физлиц, 100-200 тыс. рублей – для юрлиц. За незаконную продажу сим-карт иностранцу или лицу без гражданства предполагается ввести штраф 50-60 тыс. рублей с конфискацией сим-карт, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы РФ. Законопроект о регулировании сим-карт может быть внесен в Госдуму вместе с разделом, регулирующим мессенджеры, предполагает источник издания, знакомый с ходом разработки первого документа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.17

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