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Публикации за 24.01.17

40% россиян обходятся без соцсетей / Максимальная доля пользователей приходится на жителей мегаполисов
Фото: damil

40% россиян обходятся без соцсетей Максимальная доля пользователей приходится на жителей мегаполисов

Регулярными пользователями социальных сетей в России являются 60% граждан. С 2011 года это число выросло на 19%, свидетельствуют данные опроса «». Исследование показало, что наименее активны в социальных сетях жители сел, где 50% респондентов не пользуются такими ресурсами.

Среди жителей столицы таковых лишь 26%, а среди жителей городов с населением более 500 тыс. человек – 35%. То есть место жительства является определяющим фактором при популяризации соцсетей. Кроме того, низкую активность в медиа такого рода проявляют россияне с образованием ниже среднего (53%), а также пользователи, чей возраст превышает 55 лет (76%).

Опрос показал, что самой популярной соцсетью в России остается «ВКонтакте», ею пользуются 40% опрошенных. На втором месте находятся «Одноклассники» с 34%. Реже россияне заходят в Facebook (9%), в «Мой мир» (7%) и в Twitter (5%). Об использовании «Моего круга» и Livejournal сообщили по 3% участников исследования.

Во «ВКонтакте», по данным социологов, «сидит» молодежь, среди респондентов 18-24 лет доля пользователей достигает 77%. Также соцсетью пользуются россияне с высшим образованием (46%) и высоким потребительским статусом (54%). Facebook, в основном, используют мужчины (11%). «Одноклассники», наоборот, являются «женской» соцсетью (39%).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.17

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