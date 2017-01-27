Пентагон опасается космической войны с Россией и Китаем / «Пусть все знают о нашей готовности противостоять угрозе»

Публикации за 27.01.17

Россия занимается разработкой оружия против околоземных спутников, в том числе лазеры. С таким заявлением выступил начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен, сообщается на сайте Пентагона.

«Россия изучает значительные военные возможности, включая лазеры, для использования в космосе и другие способы, которые могут угрожать нашим спутникам», – заявил Хайтен, добавив, что уничтожение спутников создаст большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.

Кроме того, генерал упомянул и Китай, который, по его словам, продолжает испытывать собственные оборонные системы «на самых различных орбитах», передает РИА Новости. «В недалеком будущем Россия и КНР смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Лучший способ предотвратить войну – быть готовым к войне. Так Соединенные Штаты и поступят, мы удостоверимся в том, что все знают о нашей готовности противостоять угрозе», – добавил Хайтен.

Напомним, 9 мая 2016 года The Washington Post сообщила, что в Пентагоне высказываются опасения по поводу разработки Россией и Китаем технологий, пригодных для атаки на США в космосе. По данным издания, Москва и Пекин создают оружие для уничтожения орбитальной группировки спутников.

В Москве в свою очередь заявили, что эта информация не имеет реальных оснований и призвана подчеркнуть необходимость наращивания военных расходов США. «Думаю, это очередной блеф со стороны Соединенных Штатов», – сказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов, добавив, что США имеют «грандиозную космическую группировку». «У них 450 аппаратов размещено на разных орбитах. Они все в основном двойного назначения, и США мониторят весь земной шар», – добавил депутат.

В последние несколько лет американское военное ведомство неоднократно высказывало беспокойство по поводу перемещений элементов российской космической группировки, пишет «Лента.ру». Так, в ноябре 2015 года по версии американских военных российский спутник «Луч» оказался на опасном расстоянии от двух аппаратов компании Intelsat, которая активно сотрудничает с Пентагоном в космической области.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.01.17

Ученые нашли воду и метан на ближайшем «близнеце» Земли. / Японцы успешно вырастили орган мыши в теле крысы. Мышь-диабетик после пересадки пошла на поправку. / Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали за госизмену. Вторым фигурантом дела стал офицер ФСБ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»