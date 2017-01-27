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Публикации за 27.01.17

Впервые в истории в России перестала расти онлайн-аудитория / Для выхода в сеть россияне предпочитают мобильники

Впервые в истории в России перестала расти онлайн-аудитория Для выхода в сеть россияне предпочитают мобильники

За прошлый год российская аудитория интернета не показала роста. Впрочем, по словам экспертов, количество переходит в качество: россияне стали больше проводить времени во всемирной паутине, предпочитая использовать для выхода в сеть не стационарные компьютеры, а мобильные устройства.

На данный момент 84 млн человек в России имеют доступ в сеть – это 70,4% взрослого населения страны, что сравнимо с показателями 2015 года, передает . Наибольший рост был зафиксирован в 2014 году, что обусловлено повышенным спросом на цифровые устройства. Потребители избавлялись от дешевеющего рубля, вкладывая в технику.

В связи с этим количество пользователей мобильного интернета выросло в 2016 году на 6 млн человек. Многие граждане РФ выбирают в качестве главного устройства для выхода в сеть смартфон. Об этом говорят и данные продаж, так большая часть приобретенных устройств имеет большой экран и мощный процессор, а так же поддерживает стандарт высокоскоростной связи.

Игроки российского интернет-рынка отмечают, что рост в этой сфере все же возможен, но в основном за счет мобильного сегмента. По оценкам экспертов, половина трафика в рунете приходится на мобильные устройства, поэтому важной частью бизнеса становится адаптация интернет-ресурсов.

К тому же уровень проникновения не является универсальной характеристикой, так как он не берет в расчет, например, время, проведенное в сети, глубину просмотра сайтов, а также объем трафика. Анализ этих показателей дает понять, что потребление интернета в России растет в качественном выражении.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.01.17

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