Китайцы создали самый маленький и мощный ПК

Публикации за 01.02.17

Китайским разработчикам удалось создать самый маленький и мощный компьютер в мире. Размером устройство не больше сотового телефона, а весит всего лишь 45 граммов. Оно получило название MeegoPad и функционирует как полноценный ПК при подключении к телевизору, сообщает WinFuture.

Миниатюрный компьютер работает на четырехъядерном процессоре Intel Atom, в него встроено 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти дискового накопителя. Таким образом, в категории портативных девайсов гаджет благодаря своим характеристикам является одной из самых мощных систем.

Как передает «Мир24», к компьютеру через порты Micro USB 2.0 и USB 2.0 подключается блок питания, также к нему можно подключить одновременно до двух устройств и монитор через порт USB Type-C. Кроме того, MeegoPad можно подключить к Wi-Fi, Bluetooth, а также он имеет слот для карты памяти Micro SD объемом до 128 Гб на съемных носителях. Устройство имеет вентилятор в корпусе для защиты от перегрева системы и кнопку включения питания. Отмечается, что ценители компактных девайсов смогут приобрести MeegoPad T08 с системой Windows 10 за $155.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 01.02.17

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