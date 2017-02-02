Британские ученые готовы построить компьютер размером с футбольное поле

Публикации за 02.02.17

Британские ученые представили первые, как они выразились, «реалистичные» планы по строительству полноценного квантового компьютера, размеры которого будут сопоставимы с футбольным полем, а стоимость, вероятно, превысит 125 млн долларов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

«Мы можем построить такое устройство прямо сегодня. Постройка универсального квантового компьютера фундаментальным образом трансформирует облик всего общества Земли. Конечно, трудности есть, но сейчас наступает время для того, чтобы перенести успехи из лабораторий в реальный мир. Постройка такого компьютера сделает Британию лидером в этой области, и я рад, что правительство и промышленность работают сейчас со мной для реализации этой задачи», – заявил Уинфрид Хенсингер (Winfried Hensinger) из университета Сассекса.

Как отмечает РИА «Новости», квантовые компьютеры представляют собой особые вычислительные устройства, чья мощность растет экспоненциальным образом благодаря использованию законов квантовой механики в их работе. Все подобные устройства состоят из кубитов – ячеек памяти и одновременно примитивных вычислительных модулей, способных хранить в себе одновременно и ноль, и единицу.

Ученые рассказали, что в их компьютере роль кубитов будут играть не кусочки сверхпроводиков и токи в них, а ионы, заключенные в магнитные ловушки, поведением которых ученые манипулируют при помощи микроволновых излучателей и магнитного поля. По словам Хенсингера, такими кубитами гораздо проще управлять, чем сверхпроводниками, и объединение большого количества кубитов и добавление новых вычислительных элементов не вызывает так много проблем, как у других подходов, вроде полупроводниковых кубитов или их сверхпроводниковых аналогов.

По словам исследователей, предложенное ими кубитное «поле» будет способно взламывать самые стойкие шифры и пароли всего за 110 дней, и решать многие другие задачи с астрономически высокой сложностью вычислений. Как отмечает Хенсингер, власти Британии уже заинтересовались разработкой и сейчас физики создают прототип компьютера для демонстрации возможности его постройки.

Напомним, на днях китайские разработчики объявили, что им удалось создать самый маленький и мощный компьютер в мире. Размером устройство не больше сотового телефона, а весит всего лишь 45 граммов. Оно получило название MeegoPad и функционирует как полноценный ПК при подключении к телевизору.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 02.02.17

Вагоны с углем в Белоярке повредили 100 метров ж/д полотна – СК ведет проверку (добавлено ВИДЕО). / Китайцы создали самый маленький и мощный ПК. / Перепутали? Южноуральцу вместо дорогостоящего прибора поставили просто кардиостимулятор. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»