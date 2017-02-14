Россия задумалась о создании квантового «компьютера будущего»

Публикации за 14.02.17

Россия включилась в международную гонку по созданию квантового «компьютера будущего», заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн.

«В ФПИ в 2016 году стартовал проект по созданию квантового компьютера на основе сверхпроводящих технологий. Технологии, которые планируется создать в рамках данного проекта, позволят нашей стране занять достойные позиции в гонке за создание «компьютера будущего», – приводит РИА «Новости» слова Вакштейна.

Он пояснил, что квантовые компьютеры имеют громадные вычислительные мощности и позволят моделировать и разрабатывать новые материалы, лекарственные препараты, эффективно обрабатывать огромные массивы данных, способствовать решению криптографических задач и многое другое.

По словам эксперта, серьезным ограничением для обработки данных в многопроцессорной архитектуре остаются межъядерные соединения. Он видит выход в переходе от электронных соединений к фотонным, которые потенциально смогут обеспечить в тысячу раз большую скорость передачи данных между ядрами процессора.

«В ФПИ реализуется соответствующий научно-технический проект, по итогам которого ожидается кардинальное увеличение производительности вычислительных систем на основе использования плазмонных межсоединений», – заявил Вакштейн, добавив, что в наиболее прогрессивных странах инициированы программы по созданию сверх высокопроизводительных компьютеров, в частности – экзафлопсной производительности.

Он напомнил, что лидерами гонки на сегодняшний день остаются США, Китай и некоторые страны Европы. Эксперт уверен, что прогресс развития компьютеров с классической архитектурой практически исчерпан, потому «сейчас повсеместно предпринимаются попытки альтернативного, неклассического решения данной проблемы».

Как писал «Новый День», пару недель назад британские ученые представили первые, как они выразились, «реалистичные» планы по строительству полноценного квантового компьютера, размеры которого будут сопоставимы с футбольным полем, а стоимость, вероятно, превысит 125 млн долларов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

«Мы можем построить такое устройство прямо сегодня. Постройка универсального квантового компьютера фундаментальным образом трансформирует облик всего общества Земли. Конечно, трудности есть, но сейчас наступает время для того, чтобы перенести успехи из лабораторий в реальный мир. Постройка такого компьютера сделает Британию лидером в этой области, и я рад, что правительство и промышленность работают сейчас со мной для реализации этой задачи», – заявил Уинфрид Хенсингер (Winfried Hensinger) из университета Сассекса.

Отметим, что квантовые компьютеры представляют собой особые вычислительные устройства, чья мощность растет экспоненциальным образом благодаря использованию законов квантовой механики в их работе. Все подобные устройства состоят из кубитов – ячеек памяти и одновременно примитивных вычислительных модулей, способных хранить в себе одновременно и ноль, и единицу.

Москва, Иван Гридин

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