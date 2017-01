Российские исследователи выяснили, почему британские ученые стали объектами шуток

Публикации за 18.01.17

Российские исследователи выяснили, из-за чего словосочетание «британские ученые» стало мемом, несмотря на славное прошлое науки Соединенного Королевства. Во многом это произошло из-за взрывного увеличения количества остепененной молодежи и выпускников вузов и почти истерической борьбы между ними за гранты и финансирование. А также из-за фетишизации индекса научного цитирования статей.

Британская наука перестала ассоциироваться с качеством и потеряла долю авторитетности после реформы системы образования 70-80-х годов XX века, считает Ксения Мурашева в статье, опубликованной проектом Newtonew «Почему именно британские учёные имеют плохую репутацию?».

Примерно 30-40 лет назад различные колледжи получили новый статус и названия. Вместе с этим они стали иметь право на проведение исследований. Ещё позже правительство провело слияние этих бывших колледжей, и в стране появилось 30 политехнических институтов. Их программы были аналогичны университетским, но диплом о высшем образовании там получить было нельзя. В 1992 году все они приобрели статус университетов, увеличив количество высших заведений в Англии вдвое. Число молодых учёных и исследователей стало неизмеримо больше, они начали борьбу за гранты и финансирование.

При такой массе работ вниманием одаривали те, которые больше подходили «на злобу дня», имели новизну и были кому-нибудь выгодны. В 90-е годы СМИ и запестрели заголовками о странных научных исследованиях.

В The Guardian за 1993 год можно найти такую статью: «Cot death risk is lower among babies who do not sleep alone» («Риск смерти в кроватке меньше среди детей, которые не спят в одиночку»). В The Independent за 1996: «Male fish are being «feminized» by river pollution» («Самцы рыб «феминизируются» из-за загрязнения рек»). В BBC за сентябрь 1998 года: «Passionate sex aids pregnancy» («Страстный секс способствует беременности»).

По сей день Правительство Соединённого Королевства, политические объединения и частные организации очень хорошо финансируют науку. Только со стороны Европейского Союза сумма материальной поддержки для британских учёных составляла около 1,2 млрд долларов в год. Такое финансирование на конкурсной основе приправляется гонкой за высокими значениями индекса цитирования научных статей. Чем больше цитирований научной статьи в изданиях с высоким импакт-фактором (численным показателем важности журнала), чем «новее» при этом исследование, тем выше шансы, что эта работа получит гранты и материальную поддержку со стороны заинтересованных лиц. Это и было названо причинами появления некачественных научных статей в недавнем исследовании британских же учёных, отмечается в публикации.

Часть «странных» исследований заказываются коммерческими компаниями в рекламных целях.

Значительный вклад в меметизацию образа британской науки внесли журналисты. Автор отмечает, что результаты многих исследований часто неправильно понимаются и интерпретируются. К тому же, журналисты не брезгуют «жёлтыми» заголовками и материалами в погоне за трафиком, чему примером может служить и заголовок этой публикации NDNews.ru.

