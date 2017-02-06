Московская мэрия перейдет на «Яндекс.Браузер»

Публикации за 06.02.17

Компания «Яндекс» в обязательном порядке установит на компьютеры сотрудников госучреждений Москвы «Яндекс.Браузер», заявил в интервью агентству городских новостей «Москва» замглавы столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Андрей Белозеров.

Ранее компания заключила соглашение с мэрией Москвы, которое предусматривает такой шаг. По словам Белозерова, проект будет завершен через несколько месяцев. Сейчас «Яндекс» дорабатывает браузер под требования московских чиновников. Как указал замглавы департамента, его уже установили несколько сотен человек, в частности, глава ДИТ Артем Ермолаев.

Московская мэрия и «Яндекс» договорились о сотрудничестве еще в 2014 году. Соглашение направлено на развитие целого ряда городских сервисов, в том числе в области транспорта, здравоохранения, образования, социальной защиты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.17

«Мегафон» обеспечит надежной связью Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. / Южноуральцы без телескопа смогут увидеть полет МКС. / Российские ученые нашли новый способ диагностики рака. Аппарат прошел успешные испытания на животных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»