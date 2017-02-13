Минсвязи не дали контроль над обработкой персональных данных населения

Публикации за 13.02.17

Минкомсвязи не получило право надзирать и контролировать обработку персональных данных населения. Госконтроль за соблюдением законодательства при работе с BigData и личными данными россиян будет осуществлять Роскомнадзор – ведомство, которое и прежде де-факто выполняло эту роль.

Как сообщает ПРАВО.ру, Госдума в третьем чтении отказалась от идеи наделить министерство связи функцией контроля над обработкой и хранением личных данных россиян. правительственные поправки в закон «О персональных данных» в третьем чтении дополнились заменой ведомств и базовых формулировок и в таком виде были приняты парламентом.

Документом вносятся изменения в ч. 1 ст. 23 ФЗ «О персональных данных», согласно которым правительство будет утверждать порядок и осуществление госконтроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ. Авторы документа отмечают, что в действующем законодательстве не определен уполномоченный орган, отвечающий за это.

Разработка поправок началась еще год назад. В первоначальной версии соответствующего законопроекта, опубликованной на портале Regulation.gov.ru, говорилось, что полномочия по разработке порядка госконтроля в сфере персональных данных будут закреплены за Минкомсвязи. Однако в итоговом варианте законопроекта исполнителем был назначен Роскомнадзор, который ведет реестр операторов персональных данных, организует проверки деятельности операторов и принимает жалобы от граждан на незаконную обработку их персональных данных.

Также в соответствии с принятыми поправками, теперь речь идет не просто о «контроле», а о «государственном контроле». Аналогичная замена формулировок произведена и в Законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля».

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