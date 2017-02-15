Индия обошла Россию: единоразово вывела на орбиту 104 спутника / Установив мировой рекорд

Публикации за 15.02.17

Индия произвела успешный пуск ракеты-носителя PSLV-C37, которая вывела на орбиту рекордное количество спутников – 104 аппарата, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Ракета стартовала в 09:28 по местному времени (06.58 мск). После 17 минут полета спутники начали выходить на заданные орбиты. Этот процесс был разбит на несколько этапов. В целом миссия продлилась около получаса.

Президент ISRO Киран Кумар подтвердил успешное завершение миссии, передает РИА «Новости». «PSLV-C37 успешно вывела на орбиту все 104 спутника. Я поздравляю всю команду ISRO с этим достижением», – заявил он на пресс-конференции.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил индийских ученых. «Это знаменательное достижение ISRO – очередной повод для гордости за наше космическое научное сообщество и нацию. Индия салютует нашим ученым», – написал Моди в своем микроблоге в Twitter.

Основным грузом стал индийский спутник Cartosat-2, который весит чуть более 700 кг. Он построен для наблюдения за поверхностью Земли. Cartosat-2 отделился от ракеты первым, через 17,5 минут полета, и был выведен на гелиосинхронную орбиту на высоте около 505 километров. Он стал четвертым индийским спутником этой серии, запущенным на орбиту. Срок его службы – порядка 5 лет.

103 других спутника – наноспутники массой от 1 до 10 кг, и лишь два из них индийские – INS-1A и INS-1B. Подавляющее большинство спутников, принадлежат американской частной компании Planet Labs, базирующейся в Сан-Франциско. Ее спутники, называемые Dove (4,7 кг каждый), предназначены для съемки поверхности Земли.

Индийская ракета также вывела на орбиту спутники другой американской фирмы – Spire Global – всего восемь наноспутников Lemur. Они предназначенны для отслеживания перемещения кораблей. Еще по одному наноспутнику принадлежат Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии, ОАЭ. Общий вес всех орбитальных аппаратов составил 1378 килограммов.

Отмечается, что данный пуск стал рекордным для мировой космической индустрии по числу единоразово выведенных на орбиту спутников. Прежний рекорд был за Россией, которой удалось доставить в космос 37 аппаратов. Это произошло в 2014 году. США запускали одновременно 30 спутников. Последнее достижение Индии в этой сфере датировалось 22 июня 2016 года, когда ISRO успешно вывела на орбиту сразу 20 спутников.

Дели, Иван Гридин

Дели. Другие новости 14.02.17

Россия задумалась о создании квантового «компьютера будущего». / Минсвязи не дали контроль над обработкой персональных данных населения. / Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»