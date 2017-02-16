Две трети заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

Публикации за 16.02.17

В 2016 году российские власти заблокировали рекордное количество сайтов с противоправным контентом. Тем не менее, 65% ресурсов из реестра Роскомнадзора продолжают работать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты собственного исследования. Для анализа интернет-страниц, попавших в «черный список» Роскомнадзора, была использована копия реестра с сайта Роскомсвободы – общественного проекта, отстаивающего принципы свободы в Интернете.

По данным издания, почти 87 тыс. страниц, доменных имен и IP-адресов оказались в «черном списке». Почти треть из них – 34,5 тыс. – по состоянию на конец декабря так и оставались в реестре, то есть их администраторы не стали удалять противозаконные материалы. Всего на конец 2016 года в реестре находилось около 51,7 тыс. страниц, доменов и IP-адресов; к середине февраля 2017 года их число выросло до 60,2 тыс.

Всего, по данным Роскомсвободы в общей сложности в реестре побывали более 137,4 тыс. сайтов, из них почти 60% были впоследствии разблокированы. Официальных данных о том, какие сайты остаются заблокированными из-за того, что не удалили запрещенную информацию, нет. РБК проанализировал реестр и пришел к выводу, что, несмотря на блокировку, не менее 65% сайтов из реестра продолжают работать, то есть их администраторы оплачивают регистрацию домена, хостинг и наполнение контентом.

Например, полная блокировка торрента RuTracker.org некритично отразилась на количестве посетителей ресурса. Так, по данным Similar Web, сформированным по запросу РБК, в декабре 2015 года на сайте было зафиксировано около 52,9 млн посещений из России, в декабре 2016 года – 29,9 млн. Часть пользователей из России могла использовать VPN-сервисы и другие способы обхода блокировки, а значит, российский IP-адрес мог маскироваться под IP-адрес жителя другой страны. Мировой трафик торрента весь прошлый год снижался, но все равно оставался значительным. В январе 2016-го его посетили 106,8 млн пользователей со всего мира, в декабре того же года – 76,1 млн.

Напомним, реестр запрещенных ресурсов появился в ноябре 2012 года. Он был создан для борьбы с распространением детской порнографии, предотвращения оборота наркотических средств, а также информации, содержащей призывы к самоубийству.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.02.17

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