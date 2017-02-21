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Публикации за 21.02.17

В Рунете пиратские зеркальные сайты заблокируют навсегда

В Рунете пиратские зеркальные сайты заблокируют навсегда

В российском законодательстве впервые появится термин «производный (зеркальный) сайт в сети Интернет», а также будет прописан порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам, нелегально распространяющим музыку, фильмы и книги. Однако фотографии под запрет не попадают.

Законопроект с такими предложениями размещен на официальном сайте правительства РФ. Отмечается также, что он внесен в Госдуму. Документ призван усилить борьбу с нарушителями авторских прав и интеллектуальной собственности.

Отмечается, что так называемые зеркальные (производные) сайты будут оперативно блокировать. Требования для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на постоянной основе, до сих пор не было предусмотрено.

Поправки с учетом анализа практики и меняющихся технологий обеспечат более высокий уровень защиты авторских прав в интернете от пиратов, считают авторы законопроекта. Как пишет «РГ», такое регулирование, как вечная блокировка, в полной мере соответствует международным обязательствам, интересам пользователей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.02.17

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