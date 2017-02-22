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Публикации за 22.02.17

Последний в истории «Союз-У» отправился в космос (ВИДЕО) / Ему на смену пришел «Союз-2.1а»
Фото: Роскосмос

Последний в истории «Союз-У» отправился в космос (ВИДЕО) Ему на смену пришел «Союз-2.1а»

Ракета-носитель «Союз-У» в последний раз после почти 40-летней истории запусков успешно стартовала с космодрома Байконур. Она вывела в космос грузовик «Прогресс», внутри которого находится около 2,5 тонны грузов для экипажа Международной космической станции. Об этом на своей странице в Twitter сообщило американское агентство NASA.

Согласно расчетам, «Прогресс МС-05» состыкуется с МКС 24 февраля. На борту встретят российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий, а также двое их американских коллег и один европейский астронавт. На борту «Прогресса» находится топливо, вода, продукты питания, кислород и посылки для экипажа.

Отметим, что «Союз-У» более не будет использоваться. Ему на смену пришла ракета-носитель «Союз-2.1а». «Союз-У» – самая массовая ракета в мировой истории космонавтики. С момента создания в 1973 году было произведено без малого 800 запусков, из которых только 22 были признаны аварийными.

Москва, Иван Гридин

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