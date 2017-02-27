Обновленная «ретро-модель» Nokia 3310 выходит на рынок / Производитель обещает месяц работы на одном заряде в режиме ожидания

Публикации за 27.02.17

На рынок мобильных телефонов возвращается легендарная Nokia 3310, по отзывам многих пользователей, один из самых массовых и надежных мобильников начала 2000-х годов. Он будет выпускаться под тем же названием, но в модернизированной версии.

Оригинальную модель сняли с производства лишь в 2005 году. К тому моменту с конвейера сошло более 126 млн таких устройств. Отмечается, что лицензия на производство телефонов под маркой Nokia принадлежит компании HMD Global – этот финский старт-ап появился менее года назад и был запущен именно с целью возрождения мобильного бренда.

«Модель 3310 была первым по-настоящему массовым мобильным телефоном, который до сих пор многие вспоминают с теплотой и ностальгией. Новый 3310 – это очень умный ход, и мы ожидаем, что он будет хорошо продаваться», – приводит BBC слова эксперта в сфере телекоммуникационных технологий аналитического бюро CCS Insight Бена Вуда.

Фото: FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Новая Nokia 3310 не позиционируется как смартфон. Это мобильник с ограниченной возможностью выхода в Интернет и с простенькой камерой. «Ретро-телефон» не поддерживает 3G- и 4G-связь, работая на более медленном стандарте 2,5G. Операционна система S30+ позволяет выходить в интернет, однако под эту систему сделан лишь очень ограниченный набор мобильных приложений, несравнимый с разнообразием и производительностью приложений для Android и iOS.

Фотокамера в обновленной версии скромная – всего 2 мегапикселя. Но есть у 3310 и шикарные конкурентные преимущества – это цена и емкий аккумулятор. По словам производителя, заряда аккумулятора у обновленной версии хватит на месяц в режиме ожидания или на 22 часа непрерывной работы. Ожидается, что новый аппарат будет продаваться по цене 49 евро (52 доллара) – менее 3 тыс. рублей по текущему курсу валют.

Новая «ретро-модель» Nokia весит всего 80 граммов и имеет 2,4-дюймовый экран (6 см по диагонали). И, конечно, как и раньше в Nokia 3310 будет «зашита» популярная игра «Змейка» – правда, тоже в обновленном варианте. Покупатели смогут выбрать один из четырех цветов корпуса.

Хельсинки, Иван Гридин

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