Компания «Туполев» создала первые макеты новейшего ракетоносца (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 01.03.17

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Компания «Туполев» создалаервый полноразмерный макет дальнего стратегического ракетоносца ПАК-ДА, рассказали в оборонно-промышленном комплексе. «Создано несколько макетов будущего самолета из композиционных материалов и полноразмерный макет из дерева. Макеты выполнены по схеме «летающее крыло», – уточнили в ведомстве.

Ранее разработчики защитили проект самолета, и Минобороны дало «добро» на строительство опытного образца. Уже началась разработка двигателей для нового ракетоносца. Ожидается, что он поднимается в воздух на рубеже 2025 года.

Фото: avia.pro

ПАК ДА сделают не похожим на прежние бомбардировщики, дозвуковым и малозаметным для радаров. Предполагается, что в Дальней авиации ВКС России новый самолет заменит все три типа, стоящие на вооружении: Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Как передает ТАСС, вооружат его гиперзвуковыми ракетами с большой дальностью полета и искусственным интеллектом.

«Ракета – главная составляющая комплекса, задача носителя только доставить ее на рубеж пуска. Анализируя воздушную и радиолокационную обстановку, ракета сама будет решать, в каком направлении, на какой высоте и скорости ей лететь. Такие ракеты уже есть, мы работаем над ними», – рассказал главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Москва, Иван Гридин

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