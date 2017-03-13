Сайты-нарушители сделают невыносимо медленными / Так власти хотят принудить зарубежные компании к диалогу

Публикации за 13.03.17

Иностранные компании часто отказываются выполнять требования российских судов и надзорных органов, оправдываясь тем, что работают по законам других государств. Чиновники нашли способ решить эту проблему: к сайтам компаний-нарушителей замедлят доступ. Эксперты в свою очередь считают, что гнев пользователей обрушится на операторов связи.

Идея замедления скорости доступа к ресурсам несговорчивых компаний обсуждается уже пару лет, пишут «Ведомости» со ссылками на различные источники, знакомые с ситуацией. Инициатива находится на финальной стадии согласования, а том числе в администрации президента. Между тем, в Госдуме такой законопроект не обсуждается, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ничего не знает об инициативе.

По данным издания, идея замедлить скорость доступа к компаниям-нарушителям возникла в ходе противостояния ФАС и Google. Антимонопольщики оштрафовали поисковик на 438 млн рублей за нарушение закона о конкуренции. Дело в том, что американская компания запрещала производителям мобильных устройств Android предустанавливать приложения конкурентов. ФАС также обязала Google устранить нарушения, однако корпорация этого не сделала.

Так как ограничивать доступ к таким интернет-гигантам как Google или Facebook нецелесообразно, государство пытается воздействовать на них путем ограничения скорости. Это своего рода форма цивилизованного принуждения к диалогу.

Впрочем, эксперты сомневаются, что идея будет реализована в текущем виде. Решение столь сложной технической задачи потребует многомиллионных вложений. Гораздо проще ужесточить уже имеющиеся меры воздействия, например, многократно увеличить штрафы.

Операторы связи также не поддерживают инициативу, считая, что пользователи будут винить их в медленной скорости доступа к популярным ресурсам. К тому же принятие такого закона приведет к нарушению сетевой нейтральности, что затронет все без исключения ресурсы сети.

Москва, Зоя Осколкова

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