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Технологии

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Публикации за 13.03.17

Основатель интернета назвал три главных угрозы для пользователей / Big Data, большая ложь и политики, вооруженные Big Data
Графическое представление Всемирной паутины от The Bordalier Institute

Основатель интернета назвал три главных угрозы для пользователей Big Data, большая ложь и политики, вооруженные Big Data

Со-изобретатель Всемирной Сети британский ученый Тимоти Джон Бернерс-Ли в 28-й «день рождения WWW» назвал три главные опасности для интернет-пользователей. Все они стали особо актуальны в последние годы и связаны со сбором и использованием Big Data, а также с политическими манипуляциями в Сети.

«Я задумывал сеть как открытую платформу, где любой мог бы делиться информацией, получать к ней доступ и взаимодействовать с другими людьми, невзирая на географические и культурные границы. Так или иначе, сеть жила в этих рамках, хотя за ее открытость велась непрекращающаяся битва. Однако в последние 12 месяцев меня стали беспокоить три тенденции, с которыми мы должны совладать, чтобы использовать потенциал сети как инструмента, служащего всему человечеству» – приводит выдержки из письма сэра Бернеса-Ли, опубликованного на сайте возглавляемого им .

Ключевой проблемой изобретатель WWW назвал сбор и использование Big Data: все три «угрозы», им описанные, являются следствием того, что компании и правительства получили возможность получать почти неограниченный объем данных о пользователях.

В качестве первой угрозы Бернерс-Ли указал потерю контроля над персональными данными. Давая разрешение на сбор информации, люди не могут отслеживать, какие именно данные использует та или иная компания. Эта проблема имеет и политическое измерение: не только компании, но и правительства получают доступ к огромному количеству личной информации. Это дает большие возможности для борьбы с политическими противниками и ограничивает потенциал сети как места для обсуждения важных тем, отмечает ученый.

Остальные две угрозы являются следствием первой. Например, стремительное распространение в Сети ложной информации. Неожиданная, шокирующая, призванная воздействовать на предубеждения людей информация распространяется как пожар. А используя ботов и методы обработки больших данных, эти механизмы можно применять для достижения экономических или политических целей.

Еще одним предметом для беспокойства Бернерса-Ли стала политическая реклама в Интернете. На основе сложных алгоритмов, использующих персональные данные пользователей, формируются различные подборки рекламы, причем нередко она может нарушать принятые нормы: давать ссылку на ложную информацию или отговаривать от участия в выборах.

Справиться с этими вызовами ученый предлагает через горизонтальные связи в Сети. Например, через множество независимых источников, которые возьмутся проверять достоверность данных или бороться с посягательством правительств на свободу информации. При этом ученый предостерегает от концентрации таких усилий и возможностей контроля в руках одного или нескольких центров, но почему-то возлагает в этом особые надежды на такие корпорации, как Google и Facebook.

В 1989 году Тимоти Бернес-Ли во время работы в CERN и одновременно с Робертом Кайо предложил ядерному центру концепцию. Всемирной Паутины и добился утверждения проекта. Участвовал в создании URI, URL, HTTP, HTML. Создатель первых в мире веб-сервера и веб-браузера. Возглавляет Консорциум Всемирной паутины – организацию, которая разрабатывает и внедряет технологические стандарты Сети.

Технологии. Другие новости 13.03.17

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