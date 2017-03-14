Хакеры будут все чаще блокировать гаджеты ради выкупа

Публикации за 14.03.17

Хакеры все чаще прибегают к использованию вредоносных программ для блокировки электронных устройств с программным обеспечением, чтобы потребовать от их пользователей плату за разблокировку. Об этом предупреждают специалисты по кибербезопасности Великобритании. По их данным, число вирусных атак такого рода в последние месяцы значительно увеличилось.

По мнению специалистов британского Национального центра кибербезопасности, в будущем такая технология, блокирующая гаджет до уплаты выкупа, будет применяться с возрастающей частотой в отношении телефонов, фитнес-трекеров и «умных» телевизоров.

Как отмечает ВВС, об этой угрозе говорится в совместном заявлении Национального агентства по борьбе с преступностью и Национального центра кибербезопасности. Рост применения ransomware – так называется метод атаки – начался в прошлом году и продолжится с ростом популярности «умных» бытовых приборов, часов, игрушек и других устройств.

Впрочем, есть и другие устройства, обладающие большим потенциалом для хакерских атак такого рода: цифровые фоторамки и фитнес-браслеты. Все эти приборы уязвимы для ransomware, а значит, злоумышленники могут захватить, например, телевизор или кофеварку, потребовав с его хозяина денег за разблокировку ПО.

«Ransomware в часах, фитнес-браслетах и телевизорах станет вызовом для производителей, и пока не известно, будут ли они помогать купившим их товары клиентам в подобных случаях разблокировать их, будут ли они советовать платить «выкуп»», – говорится в докладе.

В отчете отмечается, что к 2020 году количество подключенных к интернету гаджетов, бытовых и других приборов, а также компьютеров, достигнет примерно 21 млрд штук.

Как писал «Новый День», в начале марта стало известно, что кибермошенники научились использовать для преступных целей «умные игрушки». С помощью плюшевых мишек CloudPets, которые позволяют детям и родителям обмениваться голосовыми сообщениями, хакеры украли данные около 800 тысяч пользователей и смогли перехватить больше двух миллионов разговоров. Другие куклы, в том числе роботизированные устройства, могут использоваться как «жучки», а также позволяют преступникам напрямую связываться с детьми.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 14.03.17

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