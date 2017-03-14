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Публикации за 14.03.17

В России открыт набор космонавтов для полетов на Луну и МКС
Фото: Роскосмос

В России открыт набор космонавтов для полетов на Луну и МКС

Роскосмос объявил о старте набора кандидатов для участия в экспедиции на Луну. Кампания объявлена открытой с сегодняшнего дня, 14 марта 2017 года. Соответствующее решение приняла Межведомственная комиссия. Отбор будет вестись на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (ЦПК), рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Цель кампании – отбор лучших специалистов, обладающих навыками работы с космической и/или авиационной техникой. Они станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

В рамках объявленного конкурса предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые пополнят ряды космонавтов Роскосмоса. В борьбе за признание соискателям предстоит пройти несколько этапов отбора на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности.

Прежде всего, кандидат должен быть не старше 35 лет, являться гражданином (гражданкой) России, иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт соответствующей работы. Кроме того, соискатели должны соответствовать требованиям по состоянию здоровья и физической подготовки. Медики также проверят психологические качества претендентов, что также является необходимым требованием для победы в конкурсе.

С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на Госкорпорации «Роскосмос» и ЦПК.

Основные этапы отбора кандидатов в космонавты Роскосмоса будут проходить на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Документы следует направлять по почте с уведомлением или доставить лично по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».

Москва, Иван Гридин

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