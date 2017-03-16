Ученые NASA создали робота для поиска инопланетян (ВИДЕО)

Публикации за 16.03.17

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На официальном канале NASA в YouTube появилось видео с роботом, который предназначен для поиска инопланетной жизни. Компактный андроид планируется использовать на Марсе или спутнике Юпитера Европе.

Робот с забавным названием PUFFER (Pop-Up Flat Folding Explorer Robots) очень мобилен и может преодолевать различные препятствия. К тому же он отличается малыми размерами и разборной конструкцией, благодаря чему может перевозиться более крупными планетоходами.

Напомним, в конце февраля ученые NASA заявили, что обнаружили семь землеподобных планет в созвездии Водолея, шесть из них находятся в пределах «зоны жизни». Предполагается, что на них может быть вода и густая атмосфера, и даже возможно наличие жизненных форм.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.03.17

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