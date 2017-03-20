Татуировки станут пультом управления умным домом

Публикации за 20.03.17

Ультратонкий чип, который можно вживить под кожу, обещает перевернуть представление о татуировках. Теперь рисунки на теле позволят владельцу управлять электронными гаджетами и даже бытовыми приборами.

Умную татуировку разработали ученые немецкого университета Саара. Специалисты обещают поистине безграничные возможности в части дистанционного управления гаджетами. С помощью алгоритма прикосновений носитель тату через вживленный чип будет посылать команды электроприборам.

Дистанционно можно будет управлять смартфоном, например, совершить звонок, воспользоваться приложением или поменять громкость. Владельцы умных домов смогут с помощью тату контролировать любую бытовую технику – в одно касание можно включить телевизор или микроволновку.

Вместе с тем программное обеспечение устройства позволит отличить случайные прикосновения от специально посланных команд. К тому же пользователь будет иметь возможность менять настройки в управлении татуировкой и видоизменять предназначение жестов.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 20.03.17

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