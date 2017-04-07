Четверть россиян не представляет жизни без интернета / А треть испытывает трудности в Сети

Публикации за 07.04.17

Жизнь каждого четвертого россиянина кардинально изменится, если навсегда пропадет интернет. Таковы данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник». Исследование показало, что доля интернет-пользователей в России растет год от года. Так, например, если в первом квартале 2011 года она составляла 51%, то в 2017 году – уже 75%. Больше времени в Сети проводит молодежь – люди в возрасте от 18 до 24 лет – до 90% таких граждан практически ежедневно используют интернет.

При этом, как отмечают социологи, средний «стаж» в Интернете составляет 9 лет. Более половины граждан используют Сеть для общения с друзьями и близкими (64%), в качестве источника новостей – 60%, и развлечений – 54%. Кроме того, отмечается, что каждый второй благодаря интернету проходит обучение и получает самообразование (49%), осуществляет банковские операции (46%). Наименее распространенным (из числа предложенных опций) на данный момент является покупка товаров и услуг длительного пользования – только 34% опрошенных используют для этого интернет, 44% – нет.

Старшее поколение признается, что испытывает трудности при освоении новых возможностей Сети. Так или иначе, с затруднениями сталкивается до трети населения России. При возникновении сложностей во время серфинга в интернете каждый третий (31%) обычно старается справиться самостоятельно (найти информацию на справочных сервисах, форумах и т.п.).

Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди населения: 47% граждан сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 26% – что влияние будет крайне слабым. Отключение интернета станет серьезным событием для четверти россиян (27%): 22% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 5% – что они не представляют повседневности без возможности выйти в Сеть (среди 18-24-летних такие ответы дали 37% и 10%, среди москвичей и петербуржцев – 25% и 11%, соответственно).

По словам руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, всеобщего охвата Сеть достигнет в ближайших 10 лет, во многом это определяется и чисто демографическими факторами убыли и старения населения. «Интересно, что россияне сегодня явно недооценивают степень влияния интернета на свою жизнь: отключение интернета затронет не только пользователей, но кардинально перевернёт жизнь даже тех, кто не пользуется этими коммуникациями», – подчеркнул эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 3-4 апреля 2017 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Москва, Иван Гридин

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