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Публикации за 13.04.17

Словакия выпустила первый летающий автомобиль (ФОТО) / Легковушку представят на автошоу в Монако
Фото:Pinterest

Словакия выпустила первый летающий автомобиль (ФОТО) Легковушку представят на автошоу в Монако

Словацкое предприятие AeroMobil объявило дату начала продаж летающего автомобиля, который способен передвигаться как по автодорогам, так и по воздуху. Авто будущего получило имя AeroMobil Flying Car 3.0.

Официально авто будет представлено 20 апреля 2017 года на автошоу Top Marques Monaco. Уточняется, что создателям машины потребовалось три года, чтобы перейти от прототипа к производству серийного аппарата.

Известно, что в качестве силовых установок на авто используются гибридные системы, с помощью которых AeroMobil передвигается и по дороге, и по воздуху. Большинство автомобильных специалистов считает, что такой аэромобиль может кардинально поменять отрасль. Благодаря Flying Car 3.0 появится уникальная возможность перемещаться из одного пункта в другой без пробок с минимальными затратами времени, пишет ФАН.

Братислава, Иван Гридин

Братислава. Другие новости 12.04.17

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