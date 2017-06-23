В России появились летающие электромобили

Летающие автомобили, как в фантастических фильмах, казались несбыточной мечтой далекого будущего. Однако уже сейчас на российском рынке появился производитель, способный удовлетворить спрос, желающих полетать на собственном авто.

НПО «Авиационно-космические технологии», базирующееся в Пятигорске, разработало первый в России летающий электромобиль. Называется изобретение «Бегалет», может разгоняться до 100 км/ч на земле и до 70 км/ч в воздухе, пишет РИА «Новости».

«Наш Бегалет – это электромобиль, который может летать с мягким крылом парапланерного или аэрошютного типа. Он имеет четыре колеса и поэтому обладает на дороге хорошей устойчивостью», – сообщил генеральный директор и авиаконструктор предприятия Александр Бегак.

Специалисты классифицировали изобретение как легкий самолет с мягким крылом. Пилот во время передвижения находится в эргономичной капсуле, которая оборудована полным полетным комплексом приборов.

Дальность полета машин «Бегалет» составляет около 350 километров, при этом электромобиль способен подниматься на высоту до 3000 метров. Чтобы управлять летающим авто нужно иметь удостоверение пилота.

В настоящее время компания выпускает целое семейство легких летательных аппаратов, которые разрабатываются по индивидуальным проектам. В зависимости от запросов клиента стоимость конкретного экземпляра варьируется от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов.

Стоит отметить, что разработкой летающих автомобилей занимаются многие авиаконструкторы в разных странах мира. Не так давно в сети появились кадры тестирования японской разработки, а в апреле Словакия сообщила о начале продаж летательного аппарата.

Пятигорск, Зоя Осколкова

Пятигорск. Другие новости 23.06.17

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