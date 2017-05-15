Японцы создадут летающий автомобиль к 2019 году

Публикации за 15.05.17

Летающий автомобиль в скором будущем станет реальностью. Японские разработчики обещают выпустить летательный аппарат SkyDrive к 2019 году. Презентацию новейшего достижения инженерной мысли рассчитывают провести в 2020 году на Олимпиаде в Токио.

Разработкой нового вида транспорта занимаются сотрудники японского автопроизводителя Toyota. Ранее проект существовал на пожертвования, собираемые через интернет. Руководство Toyota решило помочь добровольцам, выделив на создание реактивного автомобиля около 350 тысяч долларов, передает телеканал NHK.

Конструкция летающего автомобиля схожа с устройством квадрокоптеров. Аппарат будет подниматься в воздух с помощью четырех роторов, которые при приближении к земле будут складываться.

Максимальная высота, на которую будет подниматься машина, составит 10 метров. В воздухе автомобиль сможет развивать скорость до 100 км/ч, по трассе лимит скорости составит 150 км/ч.

По словам разработчиков, летающее авто будет самым компактным из имеющихся на рынке воздушных транспортных средств. Одноместный аппарат длиной около трех и шириной 1,3 метра оснастят тремя колесами для передвижения по земле.

Первые тестовые полеты Toyota рассчитывает провести в конце 2018 года. Показать SkyDrive публике разработчики хотят во время Олимпиады 2020 года в Токио. По задумке авторов, летающий автомобиль примет участие в церемонии зажжения олимпийского огня.

Стоит отметить, что идея автомобиля для полетов по воздуху не дает покоя инженерам по всему миру. Подобными проектами заняты экспериментаторы в Китае, США, Германии и Нидерландах.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 12.05.17

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