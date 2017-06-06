Вторник, 6 июня 2017, 10:53 мск

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Технологии

Toyota протестировала летающий автомобиль Неудачно

Toyota протестировала летающий автомобиль / Неудачно
Фото: скриншот с видео «Toyota is working on a «flying car»" Yuri Kageyama

В интернете опубликован видеоролик, на котором запечатлены испытания тестовой модели летающего автомобиля компании Toyota. Удачными их назвать нельзя. На ролике видно, что тестовая модель не имеет сходства с автомобилем и представляет собой каркас, на котором попарно закреплены 8 пропеллеров. Машина поднялась в воздух на высоту не более двух метров и через несколько секунд завалилась на бок и приземлилась. Тест состоялся в центральной части Японии, вблизи штаб-квартиры Toyota.

Как писал «Новый День», японский концерн собирается презентовать готовый летающий автомобиль во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 в Токио. По задумке авторов проекта, новинка сможет плавно переходить от превычного передвижения по дорогам общего пользования к полету. На Играх она доставит олимпийский факел к его конечной точке.

Токио, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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