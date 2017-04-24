«Роскосмос» готов проредить отряд космонавтов / Два человека уже ушли

Публикации за 24.04.17

В ближайшее время вслед за Геннадиием Падалкой и Сергеем Волковым отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

22 апреля отряд покинул Геннадий Падалка. Он сделал это по собственному желанию «из-за отсутствия перспектив». По словам обладателя рекорда по общей продолжительности космических полётов, его отказались назначить в экипаж в шестой орбитальный полёт. «Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полёт нет. Работы в центре для меня тоже нет», – посетовал прославленный космонавт.

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что заявление об уходе подал ещё один космонавт – Сергей Волков. По словам источника, он также ушел по собственному желанию, добавив, что ещё два космонавта могут быть отстранены по состоянию здоровья. Их имена не были названы. В «Роскосмосе» ситуацию пока не комментируют.

По словам начальника Центра подготовки космонавтов летчика-космонавта Юрия Лончакова, уход каждого из космонавтов – непростое решение. Он допускает, что, возможно, оно связано с необходимостью обновить кадры. По мнению Лончакова, «пришло время, когда нужно уступить дорогу молодому поколению космонавтов», и Роскосмос это решение поддерживает.

Москва, Иван Гридин

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