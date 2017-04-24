NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Технологии

■■■■■■■■■

Публикации за 24.04.17

«Роскосмос» готов проредить отряд космонавтов / Два человека уже ушли

«Роскосмос» готов проредить отряд космонавтов Два человека уже ушли

В ближайшее время вслед за Геннадиием Падалкой и Сергеем Волковым отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

22 апреля отряд покинул Геннадий Падалка. Он сделал это по собственному желанию «из-за отсутствия перспектив». По словам обладателя рекорда по общей продолжительности космических полётов, его отказались назначить в экипаж в шестой орбитальный полёт. «Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полёт нет. Работы в центре для меня тоже нет», – посетовал прославленный космонавт.

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что заявление об уходе подал ещё один космонавт – Сергей Волков. По словам источника, он также ушел по собственному желанию, добавив, что ещё два космонавта могут быть отстранены по состоянию здоровья. Их имена не были названы. В «Роскосмосе» ситуацию пока не комментируют.

По словам начальника Центра подготовки космонавтов летчика-космонавта Юрия Лончакова, уход каждого из космонавтов – непростое решение. Он допускает, что, возможно, оно связано с необходимостью обновить кадры. По мнению Лончакова, «пришло время, когда нужно уступить дорогу молодому поколению космонавтов», и Роскосмос это решение поддерживает.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.04.17

«Хаббл» снял невиданную ранее сверхъяркую галактику (ФОТО). / Российские ученые изобрели ускоритель развития растений. / Россия, Китай, США и Европа увеличили расходы на вооружения. Многие нефтяные державы затраты сократили.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter