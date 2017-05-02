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Публикации за 02.05.17

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных три мессенджера

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных три мессенджера

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat. Об этом Роскомсвобода. Ресурсы bbm.com, line.me, imo.im включены в реестр на основании статьи 15.4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По данным ресурса, они были заблокированы после того как отказались предоставлять российским властям данные о своих пользователях и их активности в сервисах обмена сообщениями. Помимо этого, мессенджеры отказались признать себя ресурсами для распространения информации. В итоге они пополнили реестр запрещенных сайтов с пометкой «Restricting» (Ограничение). В настоящий момент Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов непосредственно сами порталы данных мессенджеров, а также их IP-адреса.

«Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой – в полном соответствии с законом», – приводит RNS слова представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Стоит отметить, что ранее ведомство поставила блок на сайт онлайн-рации Zello, популярной среди дальнобойщиков, так как сервис отказался соблюдать правила для организаторов распространения информации (следить за пользователями и предоставлять данные о них российским правоохранительным органам – прим. ред.).

Zello – бесплатная программа, которая позволяет превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.05.17

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