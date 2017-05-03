Сеть 5G заработает в России к 2020 году / Скорость мобильного интернета вырастет в 30 раз

Публикации за 03.05.17

Мобильная связь пятого поколения начнет внедряться в мегаполисах России к 2020 году. Пилотные проекты стартуют сначала в городах-миллионниках, а затем распространятся на населенные пункты поменьше. Запуск 5G осложняется отсутствием инфраструктуры и мобильных аппаратов, однако когда это произойдет, скорость обмена информацией будет свыше 10 Гбит/сек.

Планы внедрения технологии пятого поколения прописаны в проекте программы «Цифровая экономика», разработанной Министерством связи и массовых коммуникаций, пишут «Известия». К 2020 году 5G заработает в восьми городах, а к 2025-му – в 15. Скорость мобильного интернета будет в 30 раз выше, чем в сетях четверного поколения.

В настоящее время технология пока не стандартизирована, но российские операторы уже начали подготовку к внедрению 5G и даже тестированию сетей.

Эксперты отмечают, что сети мобильной связи переходят в новое поколение примерно раз в 10 лет. Стандарт 4G был введен в 2011 году, следовательно, 5G войдет в эксплуатацию к 2021 году. Масштабное строительство сетей обойдется в миллиарды долларов ежегодно. К тому же операторам нужно окупить затраты на оборудование, закупленное для предыдущих технологий.

Тем не менее, внедрение 5G влечет создание кардинально новых коммуникаций, передача гигабайтов информации в реальном времени позволит выйти на новый уровень практически всем сферам человеческой деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.05.17

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