Пользователей Gmail предупредили о вредоносной рассылке

Публикации за 04.05.17

Компания Google предупредила пользователей почтового сервиса Gmail об опасности фишинговой атаки, которую злоумышленники замаскировали под видом Google Docs.

«Мы расследуем фишинговые сообщения, выглядящие как Google Docs. Мы призываем вас не переходить по ссылкам в сообщениях и отмечать их в Gmail как фишинг», – говорится в сообщении корпорации в официальном аккаунте в твиттере.

Рассылка писем, содержащих вирус, началась 3 мая. Пользователям приходили сообщения от якобы знакомого лица из списка контактов, где ему предлагается открыть документ в Google Docs. При переходе по ссылке вредоносная программа требовала разрешить ей доступ к адресной книге и письмам, а затем использовало контакты для дальнейшей рассылки.

Точное число атакованных пользователей остается неизвестным, но известно, что среди «жертв» оказались журналисты нескольких крупных технологических изданий в США.

Спустя несколько часов Google заявила о решении проблемы на фундаментальном уровне. В сообщении корпорации отмечалось, что аккаунты, с которых распространялись фальшивые приглашения в Google Docs, и ненастоящие страницы сервиса удалены, а вредоносная рассылка остановлена.

Москва, Ольга Панфилова

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